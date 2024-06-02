مصرع طفلتين أشقاء غرقاً في ترعة بنجع حمادي

لقي طفلتان أشقاء مصرعهما، اليوم الأحد، غرقاً داخل ترعة بقرية الكلح الغربي التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شقيقتين غرقًا داخل ترعة بمركز نجع حمادي بقنا .

وتبين مصرع “رقية حسن عطا محمد، تبلغ من العمر ٨ سنوات، وشقيقتها مكة حسن عطا محمد، تبلغ من العمر ٦ سنوات، غرقًا داخل ترعة في قرية الكلح الغربي، مركز نجع حمادي.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المعني ، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.