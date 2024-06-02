متابعة أعمال تركيب الإنترلوك وإزالة التعديات بطامية في الفيوم

تفقد المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بجولة في شوارع مدينة طامية، اليوم الأحد أعمال تركيب الإنترلوك وحالة النظافة العامة والتجميل.

وتابع رئيس المركز أعمال تركيب الانترلوك بعددا من الشوارع الجانبية بمناطق عدة من مدينة طامية ضمن خطة المركز لتطوير وتجميل الشوارع والميادين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمشروعات الجارى تنفيذها، ومتابعة حالة النظافة، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ أعمال الإنترلوك بالشوارع، والتأكيد على تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بعد الانتهاء من كافة الشوارع الرئيسية.

ورافق رئيس المركز خلال جولته المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز والمحاسب محمود أمين رئيس الوحدة المحلية بقرية منشأة الجمال والمهندس عادل جمعه رئيس الوحدة المحلية بقرية المظاطلي والمحاسب أسامه رجب مدير إدارة الاشغالات بالمركز.

وشدد رئيس مركز ومدينة طامية على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية لأعمال التركيب، وسرعة إنجاز العمل والانتهاء منه في المواعيد المحددة، تمهيدا للبدء في أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية بعد الانتهاء من الشوارع الرئيسية والميادين.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت، وسرعة رفع مخلفات التركيب من الشوارع والمناطق التي يجرى بها العمل، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المدينة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك فى العديد من الشوارع بالمناطق الحيوية بمدينة طامية على مراحل متتالية، بالإضافة إلى متابعة حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع المدينة والقرى التابعة لمركز طامية.

وتواصلت أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة كشك المرور وكوبري الحيار، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية فى المناطق الحيوية، فى إطار خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وكذلك إظهار الوجه الجمالي والحضارى للمدينة من خلال أعمال صيانة الشوارع وتركيب الانترلوك بالمناطق الحيوية، وتجميل الشوارع والميادين.

إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بقرى مركز طامية ..

وخلال جولته قام رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ حملة لإزالة التعديات بشكل فوري، من خلال إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف عبارة عن شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية على مساحة 200 متر بناحية قرية الكومي، وتم التصدي لحالة البناء المخالف ومصادرة الأخشاب المستخدمة في أعمال الشدة الخشبية، بالإضافة إلى فط شدة خشبية أخرى بعزبة جرين التابعة لقرية المظاطلي وتم مصادرة الأخشاب وحديد التسليح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.