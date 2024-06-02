اعتماد 13 مدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اعتماد 13 مدرسة بالمحافظة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وأكد أنه تم اعتماد 13 مدرسة من المدارس المتقدمة بالفصل الدراسي الأول بالإدارات التعليمية المختلفة بنسبة اعتماد 100% .منهم 6 مدارس رياض أطفال و2 مدرسة ابتدائية و5 مدارس إعدادية، حيث تنوعت المدارس بمختلف الإدارات التعليمية منهم 4 مدارس بادارة شمال الإسماعيلية ومدرسة بادارة جنوب الإسماعيلية ومدرستان بادارة فايد .ومدرستان بادارة ابوصوير التعليمية

ومدرستان بإدارة القصاصين التعليمية، ومدرستان بادارة التل الكبير التعليمية، ومدرسة بادارة القنطرة غرب التعليمية.

وفي سياق متصل استقبل الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربيه والتعليم بالإسماعيلية طلاب المدرسة الفكرية، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وولاء جمعه مدير عام الشؤون التنفيذيه وهناء العدوي مدير إدارة التربيه الخاصة، والأستاذة عبير عدلي مديرة المدرسه وأماني عبد الرحمن مدرب، ونجلاء فتحي ملابس.