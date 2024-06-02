الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة على المخالفات بنطاق الحي

حملة مكبرة على المخالفات
حملة مكبرة على المخالفات بنطاق حي شرق

قاد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق عمل إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية، لتنفيذ أعمال الاستجابة لشكوي المواطنين برفع اشغالات شادر الأغنام أمام سور محطة مياه المنهل وخلف مدرسة المنهل وإزالة العشش الموجودة أمام سوق المنهل.

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 حملة مكبرة على المخالفات بنطاق حي شرق

يأتي ذلك في إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لكافة أنواع المخالفات، وتلبية لشكاوي المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 بشأن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

 

وقال اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر إن حملات إعادة الانضباط والنظام ورفع الاشغالات مستمرة في كافة الشوارع من أجل راحة المواطن وترسيخ المظهر الحضاري للدولة والقضاء على كافة مظاهر الفوضى والعشوائية.

 

وأضاف جودة أن القيادة السياسية تشدد دائما على ضرورة إرساء الانضباط في الشوارع والاهتمام بالمظهر الحضاري ومنع الاشغالات وتعطيل حركة المارة.

 حملة مكبرة على المخالفات بنطاق حي شرق
الجريدة الورقية