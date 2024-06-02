بسام راضي أمام البرلمان الإيطالي: "ماذا ينتظر العالم لوقف حرب غزة؟"

أذاع التليفزيون الإيطالي على الهواء جلسة الاستماع الخاصة التى دعا اليها البرلمان الايطالي السفير بسام راضي سفيرنا فى روما لتقديم شرح متكامل للأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط فى ظل حرب غزة وللتعرف على التقدير المصري خاصة ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية والامنية والاستراتيجية لتلك الحرب على مصر والامن الاقليمى والدولي وذلك فى أعقاب اتفاقية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي التى وقعت بالقاهرة مؤخراً بحضور رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلونى، حيث قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الايطالى بسام راضى على انه افضل من يشرح تلك الأوضاع وتداعياتها الاقتصادية على مصر.

وأكد بسام راضي خلال الجلسة أن مصر تواجه واقع عام مستديم وممتد لسنوات من التحديات الجسيمة المتنوعة خارجياً وداخلياً، مستعرضاً الاوضاع التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي في إطار الظروف السياسية والأمنية والصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية الجغرافية المحيطة بمصر وامتداد عمقها غرباً وشرقاً وجنوباً، وهو وضع بالغ التعقيد فرضته الاحداث على مصر دون عن اى دولة فى العالم، فضلاً عن تاثير الحرب الروسية الاوكرانية على اسعار الطاقة والامن الغذائي، ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا التى كبحت جهود التنمية وأبطأتها لمدة عامين ، وما فرضه ذلك من ضغوط هائلة على الدولة المصرية، مشددا ان استقرار مصر فى وسط تلك الأزمات مرجعه القيادة القوية والحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أوضح بسام راضي، أن مصر تستضيف نتيجة لهذه الظروف الإقليمية ما يقرب من ٩ مليون لاجئ ومهاجر من مختلف الجنسيات يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، كما نجحت مصر في منع انطلاق الهجرة غير الشرعية من سواحلها الشمالية إلى أوروبا منذ عام ۲۰۱٦ ، وجهود مصر في دحر الإرهاب بما يصب في مصلحة منطقة المتوسط باسرها وليس مصر فقط وكذا الجهود التي تقوم بها مصر على مستوى التحديات الداخلية الاقتصادية والتنموية بالتوازى لتعزيز حقوق المواطنين في الحياة الكريمة من خلال النهوض بالخدمات الأساسية في كافة مناحي الحياة وعلى امتداد الجمهورية.

كما شرح بسام راضي الجهود المضنية التي تقوم بها مصر فيما يتعلق بالوساطة ومحاولات احتواء حرب غزة التى اثرت بشكل مباشر على انخفاض احد الموارد الاساسية للعملة الأجنبية المتمثلة فى عائدات قناة السويس بسبة ٥٠٪؜ بسبب هجمات الحوثى فى البحر الأحمر، حيث شدد بسام راضى على انه من غير المفهوم ماذا ينتظر العالم والمجتمع الدولى للتحرك الحاسم لوقف تلك الحرب والمأساة الانسانية وانقاذ الفلسطنيين من الجحيم المنصب عليهم يومياً.

وبعد جلسة الاستماع الخاصة غير المسبوقة لسفير اجنبي داخل البرلمان الايطالى وتفهم شرح بسام راضي، قام رئيس لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الايطالى بتقديم الشكر لمصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تقوم به من جهود خارقة لتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة مشيرا إلى انه على الرغم من إدراكهم لحجم التحديات التي تواجهها مصر، إلا أنهم تعرفوا خلال تلك الجلسة على مزيد من تلك التحديات التى تواجها مصر منفردة والتي لم يكونوا مدركين لها.