الأحد 05 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس للجالية القبطية فى ايطاليا خلال حضور قداس عيد القيامة

بسام راضي سفير مصر
بسام راضي سفير مصر في إيطاليا

حضر بسام راضي سفير مصر في إيطاليا واعضاء السفارة المصرية قداس عيد القيامة بالكنيسة القبطية بروما حيث نقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية بإيطاليا ولنيافة الانبا برنابة أسقف روما وتورينو وفلورنسا وضواحيها.

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 تلى بسام راضي نص رسالة الرئيس : "الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد داعياً الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير والبركات والسعادة.
 أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.


مع أطيب تمنياتى،،،
 وكل عام وأنتم بخير،،،
 عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية"

واضاف بسام راضى انه من جانبه كمواطن مصرى بالاساس وكسفير مصر فى إيطاليا يعبر عن خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد لجميع الاخوة الأقباط فى روما وإيطاليا بل وفى كل العالم وأن يعيده الله عليهم بكل الخير والسعادة، مضيفاً انه 
يغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي بشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر في مسيرة الوطن نحو المستقبل المنشود فمصر هي مهد الرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم على مر التاريخ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرعى مصر، وأن يحفظ أهلها، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والرقي والازدهار.

 

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