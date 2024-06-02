أمر يعيق إعلان صفقات اتحاد جدة الجديدة

يستعد نادي اتحاد جدة لإعلان عن 3 صفقات جديدة في الموسم الكروي الجديد، ولكن هناك أمر يعيق الإعلان بشكل رسمي عن الصفقات.



أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة اتحاد جدة قامت بتفعيل بند عقد إعارة أحمد الغامدي وسعد الموسى، بالإضافة تجديد إعارة حامد الغامدي.



وواصلت التقارير أن اللاعبون الثلاثة انضموا إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي، مع وجود بند يتيح للنمور الشراء بشكل نهائي.



وواصلت التقارير أن تأخر الإعلان عن الصفقات بسبب رغبة مدالله العليان لاعب العميد في القيام بمخالصة مالية مع النادي وإستلام جميع المستحقات، بعدها التوقيع مع نادي الاتفاق ضمن الصفقات الثلاثة.



ويرغب اتحاد جدة في وضع العليان ضمن صفقة الثلاثي من أجل تخفيف الأعباء المالية، وتابعت التقارير أن ناديا اتحاد جدة والاتفاق سيبحثان انتقال أحمد الغامدي والموسى بشروط جديدة، بعد نهاية صلاحية بند شراء عقد الإعارة السابق.



وواصلت أن هناك اتفاق بين اتحاد جدة والاتفاق على أولوية شراء عقدي اللاعبين مقابل انتقال عدد من لاعبي العميد للإتفاق مع دفع مبلغ مالي.



واستقرت إدارة اتحاد جدة على عدم تجديد إعارة عبدالرحمن العبود، لاعب الفريق، إلى الاتفاق، وكان العبود أنتل إلى صفوف الاتفاق في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة.

