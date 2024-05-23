طارق حامد vs حجازي.. موعد مباراة اتحاد جدة وضمك اليوم

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي لمواجهة قوية مع نظيره ضمك المحترف في صفوفه طارق حامد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة وضمك بالدوري السعودي

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة وضمك، في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الاتحاد وضمك عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ويتواجد فريق فريق الاتحاد المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة خلفًا لفريق التعاون صاحب الـ55 نقطة بالمركز الرابع.

وحقق فريق الاتحاد 15 انتصارًا هذا الموسم و6 تعادلات وتلقى 11 هزيمة، وسجل 57 هدفًا واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

أما ضمك فيقبع في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و10 تعادلات فيما نال 12 خسارة.