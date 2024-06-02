التعاون الإسلامي: تدين محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال محاولات تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الوكالة، ما أدى إلى استشهاد 192 من موظفيها.

واعتبرت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك يشكل امتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة "الأونروا" من الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لوكالة الأونروا لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة.