الكشف الطبي على 1314 مواطن خلال قافلة طبية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1314 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية البراجيل إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة جراحة ، و423 حالة أطفال ، و 255باطنة ، و 69 نساء ، و 89 أسنان ، و 147 جلدية ، و 96 أنف وأذن ، 94 مسالك ، وإجراء 207 تحليلاً متنوعاً ، و4 حالات أشعة عادية ، 114 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 8 حالات لإستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 116 متردداً .

جديرا بالإشارة ، إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كان قد أعلن عن استمرار جهود مديرية الصحة ، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات ، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية ، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه خلال شهر ابريل الماضي، تم إجراء 38 ألف و 776 تحليلا متنوعا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية ، وتقديم 7524 خدمة تحاليل طبية بالمعامل التابعة للإدارات الصحية ، مشدداً ، على تكثيف المرور والمتابعة لمعامل المستشفيات ، والوحدات الصحية ، و متابعة انتظام سير العمل ، و الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل ، أنه تم إجراء تحاليل متنوعة ، شملت ، ( عينة أغذية - عينة مياه شرب - عينة صرف صحى - غسيل كلوى - صورة دم كاملة - تحليل غازات دم وأملاح - تحليل فيروسات- فحص ميكروسكوبي- مزارع درنية ).

كما تم إصدار 1117 شهادة صحية، مضيفة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات، والوحدات الصحية، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.