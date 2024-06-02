الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف الطبي على 1314 مواطن خلال قافلة طبية بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1314 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية البراجيل إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، وذلك ضمن المبادرة  الرئاسية حياة كريمة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة  الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة جراحة ، و423 حالة أطفال ، و 255باطنة ، و 69 نساء ، و 89 أسنان ، و 147 جلدية ، و 96 أنف وأذن ، 94 مسالك ، وإجراء 207 تحليلاً متنوعاً ، و4 حالات أشعة عادية ، 114 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 8 حالات لإستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 116 متردداً .

جديرا بالإشارة ، إلى أن  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كان قد أعلن عن استمرار جهود مديرية الصحة  ،  في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات ، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين  ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية ، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه خلال شهر ابريل الماضي، تم إجراء 38 ألف و 776 تحليلا متنوعا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية ، وتقديم 7524 خدمة تحاليل طبية بالمعامل التابعة للإدارات الصحية ، مشدداً ، على تكثيف المرور والمتابعة لمعامل المستشفيات ، والوحدات الصحية ، و متابعة انتظام سير العمل ، و الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل ، أنه تم إجراء تحاليل متنوعة ، شملت ، ( عينة أغذية  - عينة مياه شرب - عينة صرف صحى - غسيل كلوى - صورة دم كاملة - تحليل غازات دم وأملاح - تحليل فيروسات- فحص ميكروسكوبي- مزارع درنية ).

 

كما تم إصدار 1117 شهادة صحية، مضيفة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات، والوحدات الصحية، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

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