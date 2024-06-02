أهالي سوهاج إلى وزارة الداخلية: القوافل الطبية والإنسانية خففت علينا الأعباء

رصدت جبهة شباب الصحفيين إشادة أهالي محافظة سوهاج بمبادرة "كلنا واحد..معك في كل مكان" التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: نالت القوافل الطبية والإنسانية التي وجهتها وزارة الداخلية استحسان وقبول المواطنين في القري والتجمعات السكانية بنطاق محافظة سوهاج لتوزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتوزيع المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

أضاف طوالة: رصدنا أيضا إشادة الأهالي بسهولة ويسر تقديم الخدمات الشرطية والارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين وحسن معاملتهم.

أشار رئيس الجبهة إلى أن هذه القوافل الطبية والإنسانية شارك فيها عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي.



