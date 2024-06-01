المقاولون يبحث عن المواهب في الأسبوع الثاني للاختبارات

يدخل نادي المقاولون العرب في أسبوعه الثاني من اختبارات الناشئين التي تستمر طوال أيام الأسبوع في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة لاكتشاف أفضل المواهب الكروية الصاعدة، والتي تهدف إلى رعاية وتطوير أفضل اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.

تشمل الاختبارات في الأسبوع الثاني للفئات العمرية للبراعم من مواليد (2012 - 2017)، حيث ستجرى اختباراتهم أيام السبت والاثنين والأربعاء.

أما فئات الناشئين مواليد (2007 - 2011)، فستكون اختباراتهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وسوف يتم الإعلان عن موعد اختبارات مواليد 2005، بعد انتهاء الامتحانات المدرسية.