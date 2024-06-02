حملات مكثفة على أسواق الأسماك بالإسكندرية

شنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة على أسواق الأسماك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، و تحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على ضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك وذلك حفاظاً على سلامة جميع المواطنين.

واستكمالاً للحملات الدورية التي تقوم بها إدارة الأغذية للتأكد الدائم من صلاحية الأغذية المتوفرة بالأسواق ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الآدمي، قامت الإدارة بحملة موسعة لمدة 3 أيام على جميع أسواق الأسماك والمحلات والباعة الجائلين المختصين ببيع الاسماك لتوعية الجمهور البائعين والعاملين بخطورة تناول سمكة الأرنب(القوراض) والتفتيش على المحال وقد أسفرت الحملات عن التفتيش على 100 محل لبيع الأسماك وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل للفحص ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الآدمي، تحرير عدد 271 محضر جنحة صحية طبقاً لقوانين وقرارات مراقبة الاغذية، ضمت محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بأماكن تداول الأغذية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية ، وتم أعدام 221 كيلو جراماً من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إخطار الجهات المعنية بإصدار التراخيص بعدم وجود تراخيص لـ 56 منشأة تدار بدون ترخيص.

وأوضحت الدكتورة هناء عبد الرحيم خطورة تناول سمكة الأرنب السامة وضرورة الامتناع عن شراء او تناول أسماك مقطعة او شرائح دون معرفة نوع الأسماك لما تسببه تلك السمكة من أعراض خطيرة تتمثل في ضيق التنفس و القئ و الغثيان و انخفاض معدل ضربات القلب و شلل في العضلات وغيبوبة و قد تؤدي للوفاة خلال 6..8 ساعات.