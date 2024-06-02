جنوب سيناء: توريد 125 طن قمح لمطاحن الطارق

تواصل محافظة جنوب سيناء، أعمال توريد محصول القمح، من المزارعين بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء ومندوب من الجمعية القبانية.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إن محافظة جنوب سيناء، من المحافظات الواعدة زراعيًا، وحققت هذا العام إنتاجية عالية من القمح مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا يؤكد زيادة إنتاجية الفدان عامًا بعد الآخر نتيجة لزيادة وعي المزارعين، والاهتمام بشكل أفضل بالتربة وآليات إعدادها لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي ما جرى توريده من القمح بمطحن الطارق بمدينة طور سيناء بلغ 124 طنا، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تصل إلى 800 فدان، بواقع 700 فدانا بمدينة طور سيناء، و94 فدانا بمدينة رأس سدر، و6 أفدنة بمدينة نويبع.

وأكد أن أعمال التوريد ما زالت جارية، وتجري أعمال المعاينة لمواقع استلام وتخزين محصول القمح بصفة دورية، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة.

وكان قد قرر مجلس الوزراء، منح حافز إضافي للمزارعين الموردين للقمح، ليصل سعر الأردب "أي الـ 150 كيلو" بدرجة نقاوة 23,5 قراط بـ 2000 جنيه، و درجة نقاوة 22,5 قراط بـ 1950 جنيه، ودرجة نقاوة 22 قراط بـ 1900 جنيه، كما صدرت توجيهات بعدم نقل القمح خارج المحافظات، ومنح استخدام القمح في الأغراض الخاصة بالعلف الحيواني.