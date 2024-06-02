ضبط تروسيكل يقوم بتوزيع لحوم مريضه على المحلات في سوهاج

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، من ضبط تروسيكل يستقله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتوزيع لحوم مريضه على المحلات، وذلك بعد مطاردته وتم التحفظ على أكثر من نصف طن لحوم مريضة وفاسدة بأختام مزورة، وذلك في كمين أعد له بمدينة سوهاج، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، صرح بذلك الدكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى بسوهاج.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بسوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.