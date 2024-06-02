اليوم الأحد.. إنطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى " بالدقهلية

أعلن الدكتورشريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 2 - 6 يونية ، وذلك ضمن مبادرة “حقك تنظمي” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى “منية النصروجمصة واجا ودكرنس والمنزلة وميت سلسيل وبني عبيد والسنبلاوين وشربين.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وبإشراف الدكتورة سحر ثابت مدير تنظيم الأسرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.