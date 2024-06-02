ضبط 1000 مخالفة متنوعة داخل أسواق دمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملات مكبرة استهدفت الأسواق والتجمعات التسويقية داخل المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة من أجل تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين.

وتمكنت مديرية التموين، من ضبط 1000 مخالفة متنوعة داخل أسواق المحافظة خلال حملاتها الشهر الماضي، تنوعت ما بين 496 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع، إضافة إلى ضبط 300 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، فضلا عن ضبط 24 مخالفة لوجود أسطوانات غاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول.

وقامت حملات مديرية التموين بسحب 24 عينة غذائية لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي، إضافة إلى سحب 36 عينة خاصة بالمطاحن.

استمرار تنفيذ تلك الحملات بصورة مكبرة في دمياط

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار تنفيذ تلك الحملات بصورة مكبرة، لافتا إلى وجود خطة عمل لتغطية كافة أسواق المحافظة والتجمعات التسويقية من أجل توفير غذاء آمن للأهالى، موضحا أن هناك متابعة دورية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن نتائج تلك الحملات واستمرار تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأصاف وكيل تموين دمياط، أن المحافظة تستعد لاستقبال عيد الاضحى المبارك بحزمة من الإجراءات أبرزها تنفيذ عددا من الحملات الانضمامية بمشاركة مديريتى الصحة والتموين لرقابة الأسواق والتأكد من الالتزام بعرض سلع صالحة للاستخدام الآدمى.