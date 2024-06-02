رفع 293 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المواطنين، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بمركزومدينة دمنهور بأحياء أبو الريش وشبرا وأسفل الكوبري العلوي، بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 128حالة اشغال .

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كما تم رفع 45 حالة إشغال بابو حمص و20 حالة برشيد .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسيرالمواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشددت نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.