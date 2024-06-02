مياه أسيوط تتابع خطة تشغيل المعمل المركزي للحصول على شهادة 17025الدولية

ناقش المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، خطة تشغيل المعمل من سحب عينات من كافة مناطق الشركة محطات وشبكات والاطمئنان علي جودة المياه المقدمة للمواطنين بشكل دوري طبقاً لدورية الموجودة بقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 سعياً لحصوله علي شهادة الايزو 17025 الدولية للتأكيد علي صحة النتائج الخارجة، بحضور عدد من مسؤولي الشركة المعمل المركزي.

وأوضح الشرقاوي، أن الشركة تولي اهتمامًا بالغاً بالالتزام بمعايير جودة المياه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه والذي على إثره تم انشاء المعمل المركزي وافتتاحه في ديسمبر الماضي عام ٢٠٢٣ ليعمل بأعلى كفاءة من خلال خلق شبكة مترابطة من المعامل الرئيسة وعددهم ١١ معمل رئيسي لتحليل عينات المياه بالإضافة الى النظام الموضوع مسبقا لعمل إجراء تصحيحي في حالة ظهور اي مشكله في العينات.

وأضاف الدكتور اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل، أن المعمل يتكون من 6 أقسام (قسم سحب و تكويد العينات يقوم بجمع العينات من جميع انحاء المحافظة و تكويدها و توزيعها على المعامل، والقسم العضوي يقوم بقياس المعاملات العضوية المختلفة و أهمها المبيدات الحشرية و الزراعية وتراي هالو ميثان على أحدث أجهزة الكروماتوجافي، والقسم غير العضوي يقوم بقياس العناصر الثقيلة وأهمها الزئبق والرصاص والزرنيخ ، وجميع الاملاح الموجودة بالمياه، على أحدث أجهزة الفصل الأيوني، وقسم البكتريولوجي والذى يتم فيه الكشف عن البكتريا الموجودة في المياه و أهمها ( البكتريا القولونية و السبحية البرازية)، وقسم البيولوجي والذي يعمل على رصد مجموعات الطحالب المختلفة الموجودة بالمياه ، كما يتم رصد جميع أطوار الكائنات الحية الدقيقة والطفيلية، وقسم الجودة والذي يقوم بتنفيذ جميع متطلبات و معايير المواصفات القياسية العالمية و المواصفة القياسية المصرية واستيفاء متطلبات الحصول على اعتماد الايزو 17025.