36.5 % زيـادة في صادرات مصر مـن الأقطان عام 2023

شهدت صادرات القطن المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث زادت بنسبة 36.5% لتصل إلى 1.5 مليون قنطار متري مقارنة بـ 1.1 مليون قنطار متري في عام 2022، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي كمية الانتاج من القطن الشعر بلغت 2.5 مليون ق .م عام 2023 مقابل 3.3 مليون ق. م عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.5%

وتُعد الهند الوجهة الرئيسية لصادرات القطن المصري، حيث استوردت 715 ألف قنطار متري خلال عام 2023، أي ما يعادل 48.9% من إجمالي الصادرات. كما شهدت الدول الآسيوية الأخرى، مثل الصين وإيطاليا، ارتفاعًا ملحوظًا في وارداتها من القطن المصري.

بلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 54.3 ألف قنطـار مترى من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2023 مقابـل 148.8 ألف قنطـار مترى (سبتمبر/ أغسطس ) عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهـا 63.5٪ وذلك بسبب زيادة نسبة الصادرات .

كما بـلـغ إجمالى المخــزون الفعلى مـن القــطـن الشـعـر 504.4 الف قنطـار متر في 31 أغســطـس عام 2023 مقــابــل 538.8 الف قنطـار متـــرى فى 31 أغسطس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪

وبلــغت كـــميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط 430.8 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 85.4%، ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 394.9 ألف قنطــار متـرى بنســــبة قدرها 78.3 ٪ من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس عام 2023 .

تتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2023 فى محافظة الدقهلية حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 118.8 ألف قنطارمترى بنسبة قدرها 23.6٪ تليها محافظة الغربية 100.3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.9٪ من إجمالى الأقطان الموجـودة هذا الموسم .

بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2023 الرتب العالية الجودة (جود/ فج ) حيث بلغت 259.2 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 51.4٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 9,185 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 9,36٪ من إجمالى المخزون هذا الموسم .

بلغ إجمــالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 10.7 ألف قنطــــار مترى فى 31 أغسطــس عام 2023 مقابل 11.1ألف قنطـــار مترى فى 31 أغسطس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5,3٪ .