شبانة : تصريح "أحمد سليمان" بشأن أزمة رمضان صبحي تثير علامات إستفهام

انتقد الإعلامي محمد شبانة التصريحان التي أدلى بها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والتي أكد فيها أن فريقه قادر على حماية رمضان صبحي لاعب بيراميدز من عقوبة الايقاف حال إدانته من قبل لجنة المنشطات بالتلاعب بالعينة التي تم الحصول عليها منه في حال انتقاله للقلعة البيضاء.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان لجنة المنشطات المصرية لا تخضع للاهواء والضغوط ولا تنظر لأسماء الاندية.

واكمل شبانة بأن رمضان يواجه أزمة حقيقية في حال فشله خلال لجنة الاستماع بتبرير كيفية فساد العينة وقد يواجه عقوبة كبيرة .