مياه سوهاج تفتح باب التسجيل لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب المعاهد والجامعات

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن الشركة أعلنت عن عن فتح باب التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الهندسة والمعاهد الهندسية بجميع اقسامها وكلية العلوم بجميع اقسامها وكلية الآداب قسم اعلام وذلك خلال الفترة من 1 يونيه حتى 30 من نفس الشهر .

وأضاف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن التدريب الصيفي لطلاب الهندسة والمعاهد الهندسية وكلية العلوم وقسم الإعلام بكلية الآداب يستمر فى الفترة من 15 يوليو 2023 حتى 15 سبتمبر من العام الجارى.

وقالت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب انه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم فى المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وأنه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه هذا بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة والمعاهد الهندسية على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك تدريب طلاب كلية الآداب قسم الاعلام على كيفية اعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة.