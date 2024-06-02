قفزة في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد بالأسواق.. الأردب بكام

شهد سعر طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية وعند تاجر الجملة، ارتفاعًا في ثمن الاردب، وارتفع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى نحو 12,250 جنيه، كما ارتفع سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,150 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وارتفاع سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث قفز الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، حرصًا من الوفد على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وارتفاع وانخفاض الأسعار الذي باتت غير مستقر هذه الأيام مع ارتفاع وانخفاض أسعار العملة الأمريكية والاضطرابات الذي شهدها الاقتصاد العالمي، مما يؤثر هذا على أسعار السلع المصرية، وتحرص الوفد على تقديم اسعار الذرة الصفراء اليوم الاحد، والتي جاءت أسعارها على النحو الآتي:

وفي ظل رغبة العديد من أصحاب المزارع والمربيين التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم، نستعرض معكم التفاصيل والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة الصفراء اليوم الاحد

الذرة البرازيلي

ارتفع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,250 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما صعد سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,250 جنيه.

الذرة الأوكراني

كما ارتفع سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,150 جنيه.