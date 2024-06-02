عرض أكبر هيكل ديناصور للبيع في مزاد بـ6 ملايين دولار (فيديو)

عرض أكبر هيكل عظمي لديناصور "ستيغوسورس" في العالم للبيع بمزاد في دار سوزبي للمزادات، التي قالت إنّه من المتوقع أن يصل سعر الحفرية إلى 6 ملايين دولار.

والديناصور اسمه "أبيكس" ويقدر عمره بنحو 161 مليون سنة، بينما يبلغ ارتفاعه نحو 11 قدما وطوله 27 قدما وعرضه 6 أقدام.

والديناصور "سيتغوسورس" أكبر بحوالي 30% من أشهر ديناصور "سيتغوسورس" معلوم، ويعرض بمتحف التاريخ الطبيعي بلندن.

وجرى اكتشافه بالقرب من مدينة الديناصورات في ولاية كوادرادو عام 2016.

متى عاشت الديناصورات

الديناصورات هي حيوانات ضخمة عاشت في العصور الجيولوجية البعيدة، وتنقسم إلى عدة أنواع وفصائل، كانت تعيش في مختلف بيئات الأرض، بدءًا من الغابات الكثيفة إلى السهول المفتوحة.

تعتبر أكثر الحيوانات شهرة وإثارة تلك التي عاشت في العصر الطباشيري، مثل التيرانوصور والبراكيوصور والتريسيراتوبس، إلا أن هناك عدة أنواع أخرى كانت موجودة أيضًا.

تنقسم الديناصورات إلى عدة مجموعات، مثل الزواحف العاشبة والآكلة للحوم، وقد امتلكت بعضها وزنًا يفوق عدة أطنان، بينما كانت أخرى حجمها صغير جدًا.

عمرت الديناصورات على مدى ملايين السنين، ثم انقرضت تدريجياً نتيجة لظروف بيئية وتغيرات في النظام البيئي وربما بسبب اصطدامات كونية.

من المثير للاهتمام أن بعض الديناصورات كانت لها ريش، ويرجح البعض أنها قد تكون أسلاف الطيور الحديثة. يتم استنتاج معظم المعلومات حول الديناصورات من الحفريات التي تم اكتشافها ودراسات تحليل الحمض النووي.