مدير إعلام "الأونروا" بغزة: لا مكان آمنا بالقطاع.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا

أكدت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بغزة، أن طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تحاول تقديم الخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية على مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى، وذلك حسبما جاء فسي تصريحات لها عبر “زووم” مع "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت مدير إعلام “الأونروا” بغزة، :"نحتاج إلى كميات كافية من المساعدات الغذائية لتجنب المجاعة"، مؤكدة أن تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى.

وأضافت مدير إعلام الأونروا بغزة، أنه لا مكان آمنا في القطاع.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أن اكتظاظ مخيمات النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة ونقص النظافة، يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، في ظل أن اللقاحات والأدوية غير كافية.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، "إن فرقها تواصل تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الضعفاء بغزة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن".

وشددت على أن "اللقاحات والأدوية بالقطاع غير كافية"، وأن اكتظاظ مخيمات النزوح ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، لافتة إلى أن "هناك حاجة ماسة لوصول آمن وغير مقيّد لفرق الإغاثة والمساعدات".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إنها تلقت تقارير مروعة من جباليا شمال قطاع غزة بشأن أطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرسة تابعة لها خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت أونروا أن الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في مدرستها وأضرمت فيها النيران.