أمن القاهرة يضبط عنصر شديد الخطورة بحوزته مخدرات وسلاح

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، ويتخذ من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بداخل الشقة المشار إليها على (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 خزينة وعدد من الطلقات - أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة - ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,8 مليون جنيه تقريباً).

وفى سياق آخر فقد أصدر قاضي التجديد، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لبيع أعضائه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

وترجع القضية رقم 3593 جنح الزهور لسنة 2024 إلى اتهام السيدة "هويدا.ث.م.د" بتخدير ابنها، وتصويره عاريا مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك داخل وحدة سكنية بمساكن فاطمة الزهراء في حي الضواحي.



وتبين من التحقيقات والتحريات وأقوال المتهمة أنها دخلت على مجموعة تبرع بالأعضاء على موقع تواصل اجتماعي، وتعرفت على شخص في المجموعة إدعى لها أنه دكتور ويريد أحد أعضاء ابنها مقابل مبلغ مالي.

وتبين للطاقم الطبي المُعالج حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر وأُبلغت المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم الثاني والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

وأعترفت المتهمة بجريمتها وقامت بتمثيل الجريمة، وتعتبر المتهمة شاهد إثبات للإدلاء بأقوالها في القضية المعروفه إعلاميا بطفل شبرا الخيمة.