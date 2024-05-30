ضبط 44 كيلو طيور مذبوحة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم أول.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

ضبط طيور مذبوحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم بمدينة الفيوم للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 44 كيلو دواجن وبط مذبوحة وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بداخل ثلاجة تابعة لأحد المطاعم بمدينة الفيوم، وقامت الحملات بتحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الجزارين والتجار وأصحاب المخابز المخالفة بمدينة الفيوم.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم والطيور، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح “حرز الله” أن المديرية تواصل بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والوحدات المحلية بالقرى والمراكز تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم مع رفع درجة الجاهزية والاستعداد للعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.