سفير اليمن بالقاهرة: منهج الأزهر الشريف الضمانة الوحيدة لمواجهة الأفكار المغلوطة

أكد السفير خالد محفوظ بحاح، سفير اليمن بالقاهرة، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تتميز بالوسطية والاعتدال؛ ولذلك فإن الأزهر الشريف هو الضمانة الوحيدة لمواجهة الأفكار المتطرفة المغلوطة ومجابهتها، جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم ولقائه فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ أشرف علي، أمين مساعد الجامعة، بحضور مجموعة من طلاب اليمن الدارسين في مختلف كليات جامعة الأزهر.

وأوضح السفير اليمني بالقاهرة أن التحديات الراهنة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا هي تحديات فكرية في المقام الأول، مما يعكس حاجة المجتمعات إلى التعليم الأزهري الذي يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، ويؤمن بالرأي والرأي الآخر.

وأكد سفير اليمن بالقاهرة أن هذه الأسباب جعلتنا نحرص على التعاون مع الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وافق على مكرمة بإنشاء معهد أزهري في اليمن؛ خدمة لطلاب العلم، ويكون نواة للتعاون مع جامعة الأزهر من خلال معادلة الشهادات التي يمنحها هذا المعهد، وتكون مؤهلة للقبول في كليات جامعة الأزهر حسب تخصص كل شهادة.

وطالب السفير اليمني بالقاهرة طلاب اليمن الدارسين في جامعة الأزهر كعبة العلم وقبلة العلماء أن يحملوا مشاعل التنوير، وأمانة نقل المنهج الأزهري؛ من أجل تصحيح الأفكار المغلوطة، مشددًا على أن تحصين المجتمعات ضد هذه الأفكار المغلوطة مسئولية كل خريجي جامعة الأزهر.

من جانبه رحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالسفير اليمني في رحاب جامعة الأزهر والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن سيرة ومسيرة الأزهر الشريف على مدار أكثر من (1084) حافلة بالعطاء في خدمة طلاب العلم من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارجها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف يدرس به نحو 60 ألف طالب وافد من 140 دولة حول العالم، وقال فضيلته: إن الأزهر الشريف يتميز عن غيره من المؤسسات التعليمية بالانفتاح على الجميع ودراسته لجميع المذاهب الفقهية والعلمية؛ لخلق نوع من التنوع الفكري والثقافي وهذا أهم ما يميز التعليم في الأزهر الشريف.

واستعرض رئيس الجامعة عدد كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والبالغ عددها 93 كليةً و18 معهدًا، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات بأنها جامعة لا تهدف للربح، لافتًا إلى أن هدفها الرئيس هو خدمة الإنسانية.

وبين أن جامعة الأزهر بها ست كليات للطب، وأربع كليات للصيدلة، وأربع كليات للهندسة إضافة إلى ثلاث كليات لطب الأسنان، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تخرج فيها الرؤساء والوزراء والسفراء؛ ولذلك فإن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي الطلاب الوافدين عناية كبيرة؛ انطلاقًا من أنهم بعد تخرجهم سيصبحون سفراء للوسطية والاعتدال في بلادهم.

وفي ختام الزيارة اصطحب رئيس الجامعة السفير اليمني والوفد المرافق له في جولة بمجلس الجامعة قام خلالها السفير اليمني بالاطلاع على تاريخ رؤساء جامعة الأزهر، وتاريخ شيوخ الأزهر الشريف، وتم النقاط الصور التذكارية.

أعقب ذلك عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من طلاب اليمن الدارسين في كليات جامعة الأزهر، وخلال اللقاء استمع رئيس الجامعة ونوابه للطلاب؛ بهدف مد يد العون لهم فيما يواجههم من صعوبات، ووجه الطلاب الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.



