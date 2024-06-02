وزارة العمل تختتم البرامج التدريبية لفتيات الإسماعيلية على مهن "الأركت"

نظمت مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية، فاعليات ختام الدورات التدريبية المجانية على مهنة الأركت، والتى استفاد منها ٥٠ فتاة من أبناء المحافظة جرى تدريبهم على هذه المهنة، ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 والذي تنفذه الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، فى 4 محافظات ، وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت شرح الهدف من المشروع والشريحة المستهدفة ، وتقديم محاضرات حول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ، وكيفية تمكين المرأة اقتصادياً ، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة له في محيطه مثل دورة (gwb ) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين ، لعدد 25 متدرب وإمكانية تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول على 25 فكرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

كما يستهدف المشروع المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، لتمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب على مهن جديدة للمرأة ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها.

وقال حسن رداد وكيل وزارة العمل بالاسماعيلية، إن تلك التدريبات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل والإنتاج وفتح مشروعات صغيرة لها ، وتوفير فرص عمل لائقة ، وكذلك توفير فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل بسهولة أو بدء مشروع يدر ربحاً وعائد مجزى لها ولاسرتها.

وأضاف مدير المديرية، أن أهم المزايا التي يحصل عليها المتدرب من التدريب اكتساب الخبرة والقدرة على ممارسة مهنة فى سهولة ويسر وذلك من خلال العملية التدريبية على أيدى نخبة من المدربين ذوي الإختصاص كلا فى مجاله التي تؤهل المتدربات للالتحاق بفرصة العمل اللائقة، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة العمل.

كما جرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإلقاء ندوات مكثفة حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكيفية بدء المشروع وكيفية التسويق لها وكيفية الحصول على تمويل ميسر منهم لبدء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتيسر وتسهيل كل العقبات للوقوف إلى جوارهم حتى يتمكنوا من اقتحام الأسواق والمنافسة بمنتجاتهم داخلها ، وكذلك تساهم المديرية فى مساعدة المتدربين في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.