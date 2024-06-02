القومي للمرأة : 118 الف  مستفيدة  من حمله "إحميها من الختان"

اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.

جاء ذلك في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة استهدفت عددا من قرى المرحلة الثانية " للمبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، حيث استهدفت الحملة ما يقرب من 118 ألف من المستفيدين من النساء والرجال والاطفال، بإجمالى عدد 30000 زيارة طرق أبواب .. كما تم عقد 17 ندوة توعوية استهدفت 752 مستفيدة.

وقد هدفت الحملة إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.. وتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

كما ركزت الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

و اشارت ايزيس انه قد سبق الحملة تدريب متخصص لرائدات المجلس تناول الخدمات التي تقدمها "وحدات المرأة الامنة" التي انشاها المجلس بالمستشفيات المتخصصة بهذة المحافظات و كذلك مسار الاحالة للشكاوى لمعرضات للعنف بداية بتشجيعهن على الابلاغ وانتهاء بحصولهن على الحماية الكاملة من كافة اشكال العنف الممارس ضدها



