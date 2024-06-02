ضبط مخالفات تصرّف في طن ونصف دقيق مدعم بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة تموين مركز سنورس.

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز للتأكد من انضباط سير العمل.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير 11 محضر ضد المخابز المخالفة بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز البلدية والسياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، وضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط مخبزين بقريتي بيهمو وترسا لتصرف أصحابهما في عدد 30 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1500 كيلو دقيق مخصص للمخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير عدد 11 محضر ضد المخابز شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحال التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.