البحيرة تنفذ حملات تموينية مكثفة على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية ،رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذ حملات مكثفة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، وبإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم، و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

ونجحت الحملة في ضبط 7 محلات جزارة قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية، وكمية من السجائر لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، بمراكز شبراخيت والمحمودية وبدر.

وفي حملات مماثلة بمركزى وادى النطرون وادكو وايتاى البارود في البحيرة، تم ضبط 7 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق، 24 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ،و 15 مخبز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

ضبط 7مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن في البحيرة

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانية في البحيرة، من ضبط 7مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ،و 7مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و8 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين .