أستاذ تخطيط عمراني: الصعيد يشهد اهتماما غير مسبوق منذ 2014

أكد سيف الدين فرج، أستاذ في التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها الاهتمام بالقرى الريفية وخاصة في الصعيد، إذ شهدت اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014، موضحًا أنه قبل عام 2014 كان هناك هجرة داخلية من الريف إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، أدى إلى ازدهارالعشوائيات.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الـ10 سنوات الماضية جرى الاهتمام بالمشروعات التنموية في الصعيد، مؤكدًا أن المنيا الجديدة تتميز أنها مرتفعة عن سطح الأرض ما يجعل جوها مناسب.

وأشار إلى أن احتوائها على 8 أحياء سكنية متكاملة ومنطقة صناعية أدت إلى توافر فرص عمل بشكل كبير لسكان محافظة المنيا، والصعيد بوجه عام، مضيفا: "الدولة اهتمت بشبكات البنية الأساسية، مثل تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي".