زراعة سوهاج تحصد المركز الخامس فى البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فوز المبادرة الطلابية "هنعلمهم يشتغلوا" بالمركز الخامس خلال فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، مقدماً خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإتاحته الفرصة أمام الشباب لعرض أفكارهم الطموحة، لإيمانه الشخصي بقدراتهم وإمكانياتهم للمساهمة فى تشييد الجمهورية الجديدة والنهوض بمستقبل الوطن، مهنئاََ فريق العمل ومسئول المبادرة الطالبة دعاء أحمد عبد اللاه بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، على مجهودهم المتميز فى صياغة أهداف المبادرة بالشكل الذى يتناسب مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق النماء والازدهار لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وأشار النعماني، إلى أن النسخة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، شهد تفاعلاََ كبيراََ من قبل المشاركين، الذين أبدعوا فى تجسيد المبادرات المجتمعية التنموية التى تسهم فى خدمة الوطن وإيجاد حلول للمشكلات والقضايا التى تواجه المجتمع، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة اقامت احتفالية لتكريم المبادرات الشبابية الفائزة، والتى شارك بها ٨٥ شاب وفتاة من ١١ محافظة، حيث تم تقييم ٥٠ مبادرة على ٣ مراحل وصولًا إلى اختيار أفضل ١٠ مبادرات.



ومن جانبه هنأ الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، فريق عمل مبادرة "هنعلمهم يشتغلوا"، وبشكل خاص الطالبة دعاء أحمد مسئول المبادرة، لنجاحهم فى الفوز بالمركز الخامس على مستوى المحافظات المشاركة، مضيفاً أن المبادرة تساهم فى حل مشكلة البطالة من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية للراغبين فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك على أيدي نخبة متخصصة من ممثلي الشركات ومختلف مؤسسات العمل الحر.