شباب الصحفيين عن لقاء الرئيس السيسي وفدًا من الكونجرس الأمريكي: يحمل 8 رسائل مهمة

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى برئاسة السيناتور جيرى موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة يحمل 8 رسائل هامة.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الإثنين: هذه الزيارة الهامة جاءت في وقت بالغ الأهمية وسط أمواج من الاضطرابات بالمنطقة و تأتي انطلاقاً من قوة مصر ودورها الكبير والمحوري كركيز أساسي في الاستقرار وشريك فعال في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.



أضاف طوالة: من أهم هذه الرسائل أيضا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر والإشادة من جديد بالدور المصري في سرعة التوصل إلى حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية والجهود المصرية المضيئة التي تطالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة والتي تحول دون توسع الصراع وامتداده بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين والأسري والرهائن.



أشار رئيس الجبهة إلي إن الرئيس السيسي كشف أيضا في اللقاء أهم المخاطر الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والتداعيات الإنسانية والأمنية على الشعب الفلسطيني الشقيق.



أوضح رئيس الجبهة : مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية والرئيس السيسي أكبر مساند للأشقاء في فلسطين حيث يحرص الرئيس في كل لقاءاته الدولية على التأكيد دوما على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية