أسبوع طبي بنقابة الصحفيين: عيادات خارجية ومكتب تأهيل لذوي الإعاقة وقافلة للعيون

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة عن أسبوع طبي خلال الفترة من السبت 1 يونيو إلى الخميس 6 يونيو، ويشمل الأسبوع تنظيم عدد من القوافل والفعاليات الطبية، كما تعلن اللجنة عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة، بمشاركة 9 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

وتشهد العيادات الخارجية هذا الأسبوع مشاركة الدكتور عمرو حلمي استشاري جراحة الكبد ووزير الصحة الأسبق، واثنين من كبار استشاريي القلب، وهما؛ الدكتورأحمد الشريف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفى مصر بالمنيل، والدكتور محمود سليمان استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية بكلية الطب جامعة عين شمس.

كما تشارك مجموعة شفائك للخدمات المنزلية بعيادة للنساء والتوليد، بينما تقام عيادة التأمين الصحي يوم الأربعاء من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، للصحفيين المشتركين في التأمين الصحي، وبالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد عطا.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

ويشهد الأسبوع الطبي بنقابة الصحفيين أيضًا عددًا من القوافل والأنشطة الطبية الأخرى، حيث تنظم النقابة يومي الأحد والاثنين من العاشرة صباحًأ حتى الخامسة مساءً قافلة للعيون بالتعاون مع مركز برادة للعيون بالمهندسين، ومتاح خلال القافلة تخفيضات على النظارات الطبية والعدسات والشنابر بالتعاون مع مركز بصريات آي كير، كما تنظم قافلة أخرى في نفس الموعد لتحاليل أورام القولون والبروستاتا ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالتعاون مع معامل البرج والمختبر.

وتستضيف نقابة الصحفيين يوم الأحد مكتب تأهيل اجتماعي لذوي الإعاقة واستخراج وتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ويشمل جدول العيادات الخارجية هذا الأسبوع التخصصات الآتية:

1️⃣ د. رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر

🔻الموعد: السبت 1 يونيو – 11 صباحًا

2️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

🔻الموعد: الأحد 2 يونيو – 11 صباحًا

3️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين - استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

🔻الموعد: الأحد 2 يونيو – 11 صباحًا

4️⃣ أ.د/ عمرو حلمي - استشاري جراحة الكبد ووزير الصحة الأسبق

🔻الموعد: الأحد 2 يونيو – 11 صباحًا

5️⃣ د. محمد محمود مقبل - استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير

🔻الموعد: الاثنين 3 يونيو – 12 ظهرًا

6️⃣ د. محمود سليمان - استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية

🔻الموعد: الثلاثاء 4 يونيو – 10صباحًا

7️⃣ د. نهلة جمال - استشاري النساء والتوليد

الكشف مجانًا بالسونار في عيادة النساء للمشتركات في مشروع العلاج.

🔻الموعد: الأربعاء 5 يونيو – 12 صباحًأ

8️⃣ د. ريهام مجدي مصطفى – ممارس عام

🔹هذه العيادة قاصرة فقط على الصحفيين المشتركين في التأمين الصحي بالقاهرة وتعمل العيادة مرة أسبوعيًا حتى الثالثة عصرًا.

🔻الموعد: الأربعاء 5 يونيو – 10 صباحًا

9️⃣ أ.د/ أحمد الشريف - استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفى مصر بالمنيل.

🔻الموعد: الخميس 6 يونيو – 11 صباحًا