رئيس مدينة قوص يوجه بمتابعة حالة الأشجار بطريق مصر- أسوان الزراعي

وجه المهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، رئيس قروي الكلالسة التابعة لمركز قوص، بمتابعة حالة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي، ومعاهدتها بالرعاية باستمرار من أجل الظهور بالمظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة قوص في محافظة قنا، على ضرورة المتابعة اليومية والاستمرار في قص السياج الخارجي للأشجار وتهذيبها بنواحي المدينة ورفع مخلفات التقليم أولًا بأول، سواء للمتواجد منها علي حواف وجوانب الطرق الرئيسة، أو الكائن بالشوارع المدينة الداخلية، مؤكدًا ضرورة إحياء جميع المسطحات الخضراء والحدائق المتواجدة بالمدينة وقراها، والدفع بسيارات المياه لري أشجارها وإصلاح وصيانة جميع شبكات التنقيط بها.

وأشار المهندس ياسر حمادي، رئيس المركز، إلى أن الغطاء النباتي يلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي الطبيعي، لذلك تعمد الأجهزة التنفيذية كافة بالمدينة للاهتمام بالأشجار بالطرق كافة، خاصة أنها تضفى طابعًا جماليًا عليها، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقصٍ للأشجار بشكل دورى، خاصة مع تغيير الفصول على مدار السنة.

رئيس المركز يستقبل المواطنين بمقر مكتبه:

فى السياق ذاته، استقبل ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة قوص في قنا، بمقر مكتبه، اليوم، عددًا من المواطنين، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في إطار حرص القيادة التنفيذية بالمدينة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بالمدينة.

ووجه ياسر حمادي، خلال اللقاء مع مسئولي المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتقدمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية لإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، بما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل شكاوى المواطنين.

وكان رئيس مركز ومدينة قوص، المهندس ياسر حمادي، استمع إلى المواطنين وناقشهم في الطلبات المقدمة كل على حده، وذلك بعد الاطلاع عليها ومراجعة استيفاء متطلبات وفحصها، كل طلب على حده.