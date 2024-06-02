"لحوم العيد بأسعار مخفضة" .. 300 منفذ لوزارة الزراعة توفر احتياجات المواطنين

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تُكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح سليمان أن الوزارة تعمل منذ 6 أشهر لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، من خلال 300 منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

وتتميز هذه المنافذ بـ:

أسعار مخفضة: تُباع اللحوم في هذه المنافذ بأسعار أقل من الأسواق الخارجية.

جودة عالية: تخضع جميع اللحوم المعروضة في المنافذ للرقابة البيطرية للتأكد من سلامتها.

توافر مستمر: تعمل المنافذ على مدار العام، وليس فقط في عيد الأضحى.

وأشار سليمان إلى أن الوزارة تسعى للقضاء على حلقة الوصل بين التاجر والمستهلك، مما يساهم في خفض الأسعار.

ودعا سليمان المواطنين إلى الشراء من منافذ وزارة الزراعة، والاستفادة من الأسعار المخفضة والجودة العالية.

البروتين

استطاعت الدولة توفير اللحوم الحمراء في وقت أن العالم بأكمله يعاني من ارتفاع الأسعار خاصة البروتين مشيرا إلى أن شهدت سوق اللحوم الحية تراجع كبير خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق والتي انعكست بشكل مباشر ‏.

‏وقامت وزارة الزراعة بعمل حملات علي مزارع الدواجن لتوفير اللحوم البيضاء حيث أن يكون هناك زيادة في الطلب عليها خلال أيام العيد، بالإضافة إلى وجود حملات توعية من قبل الإرشاد الحيواني على مستوى الجمهورية لوضع الشروط الصحيحة واللازمة في الاضحي.