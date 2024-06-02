محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالعريش

حرص اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه محمد عبد العظيم مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب وعادل السايس مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، اليوم الاحد، على تفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في معاهد مدينة العريش، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات.

وقال محافظ شمال سيناء، أن الامتحانات تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى بخصوص انتظام سير الامتحانات. وأشار المحافظ الي توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان الإمتحانية، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات في سهولة ويسر. أعلن المحافظ عن توفير طبيب او زائرة صحية بالمعاهد الازهرية التي بها لجان امتحانات، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان، موجهًا بالتزام الجميع بالضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات واتخاذ الإجراءات الخاصة بمنع الغش.

إجمالي عدد طلاب الثانوية الازهرية في شمال سيناء

ولفت المحافظ إلي أن إجمالي عدد طلاب الثانوية الازهرية يبلغ 573 طالبا وطالبة"339طالبا وطالبة فى القسم الأدبي و234 طالبا وطالبة في القسم العلمي" يؤدون الامتحانات في 6 لجان امتحانية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وام شيحان بوسط سيناء، مشيرا الي وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.



