الأقصر تنظم نموذج محاكاة مجلس النواب والشيوخ بمركز شباب الحلة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، نموذج محاكاة مجلس النواب والشيوخ بمركز شباب الحلة في مدينة إسنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وحضر فعاليات المحاكاة أعضاء شعبة برلمان الشباب، للعمل على تفعيل دور الشعب البرلمانية للشباب والتعليم المدنى، وتأهيل الشباب على المشاركة السياسية والمجتمعية، وتنمية وعي الأعضاء وتدريبهم ليتزودوا بمهارات القدرة على التعرف على التحديات والمشكلات وكيفية التعامل معها.

وأدار الندوة والحوار الدكتور إيهاب عوض الله المحاضر في التنمية البشرية، وقد قام بعمل نموذج محاكاة لعملية الترشيح والانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، فيما بين الحاضرين وكيفية اختيار الوكيل والنائب داخل المجلس، وكذلك دور أعضاء مجلس الشعب والشيوخ في سن وتشريع القوانين داخل المجلس، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحسن فؤاد مدير إدارة شباب اسنا وفريق عمل مركز شباب الحلة.

خطة أندية السكان عن شهر مايو الماضى

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، خطة أندية السكان عن شهر مايو الماضى، بعقد (جلسة رياضية) بمركز شباب البعيرات، وذلك بحضور أعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

وتم تنفيذ الجلسة الرياضية بمركز شباب البعيرات تحت رعاية الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وتحت إشراف أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وبالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة إتجاه، حيث قام بإدارة الجلسة المدربة الشيماء يحيى وبحضور علاء عبد الحفيظ أحمد منسق أندية السكان بالمحافظة، وهبه محمد حسن منسق إتجاه بالمحافظة.