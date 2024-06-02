الأقصر: تلقي طلبات التقدم لرياض الأطفال حتى 30 يونيو

أعلن الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه فى إطار تنفيذ قرار التقديم للمدارس إلكترونياً للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بدءا من أول يونيو الجارى وحتى 30/6/2024، خصصت المديرية رابط التقديم للمدارس المختلفة.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم البدء في التقديم على البوابة الإلكترونية لرياض الأطفال منذ أمس السبت الأول من يونيو الجارى، للمدارس الرسمية عربي والمدارس الرسمية اللغات والمدارس المتميزة لغات، موضحاً أنه من المقرر أن يستمر التنسيق حتى يوم 30 يونيو الجارى، حيث يتم التقديم عبر الرابط التالي

مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي

وفى نفس السياق، أسفرت نتيجة مسابقة "الأخصائي الاجتماعي المثالي مسئول الاتحادات الطلابية " عن فوز " ليلى عبدالجواد السيد " أخصائية اجتماعية بمدرسة الأقصر الثانوية بنات ، إدارة الأقصر التعليمية بالمركز الثاني الجمهوري للمرحلة الثانوية . بينما حصلت " أمل نجيب أحمد فؤاد " أخصائية اجتماعية بمدرسة الحبيل الإعدادية المشتركة ، إدارة البياضية التعليمية علي المركز التاسع للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل تعليم الأقصر، بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية، برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها، وكذا توجيه التربية الاجتماعية برئاسة أمير عبد الرسول الموجه العام، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.