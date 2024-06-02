طقس حار على كافة مدن ومراكز الإسماعيلية

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهاراً على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية، مع رياح نشطة تصل بسرعة 30 كم/س وعن درجات الحرارة المتوقعة العظمى 37 والصغرى 21 درجات مئوية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لما يزيد من الاحساس بإرتفاع درجة الحرارة ويؤثر على الصحة وقال بيان رسمي من المحافظة أن هذه الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع .

وطالبت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

وتحد درجة الحرارة نسبيا من معدلات حركة البيع والشراء داخل الأسواق التجارية في ساعات النهار بسبب حرارة الطقس على أن تعاود نشاطها في ساعات المساء.



وشهدت حركة المرور والمارة في شوارع وميادين مدينة الاسماعيليه ظهر اليوم الأحد سيولة مرورية على كافة المحاور دون تكدس فيما تزاحم حركة المرور في محيط مجمعات البنوك والمصالح الحكومية .فيما بدت الأجواء هادئة بالطرق السريعة والميادين العامة .

ويحرص أهالي الاسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة والشواطيء في ساعات الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس.كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.

وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم بقافلتي الشمال والجنوب فيما تنتظم حركة صيد الاسماك في البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس تزامنا مع استقرار سرعة الرياح.

وتمتلك محافظة الإسماعيلية، شواطيء ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها ابو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطيء والشاليهات.