هدوء في امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

يواصل طلاب الدبلومات الفنية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، أداء امتحاناتهم وذلك في الأسبوع الثاني على التوالي في جميع الشعب .

ويؤدي طلاب المدارس التجارية نظام الثلاثة سنوات الامتحان اليوم في مادتي المحاسبة الحكومية وتأمينات أشخاص .فيما يؤدي طلاب المدارس الزراعية نظام الثلاثة سنوات الامتحان في مادة محاصيل بستانية وصحة بيطرية.فيما يؤدي طلاب المدارس الزراعية نظام الخمس سنوات الامتحان في مادة تكنولوجيا اللحوم والأسماك .

وبدأت امتحانات الثانوية الفنية لطلاب التعليم التجاري والصناعي والتكنولوجي والزراعي ٢٥ مايو الماضي ومن المنتظر أن تنتهي الامتحانات في ٩ يونيو المقبل .

ويقول الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ ١٠٨٩٣ طالب وطالبة موزعين على ٤٧ لجنة على مستوى المحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي (٤٤٣١) طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني التجاري (٢٨٧٤) طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني الزراعي (٣٥٨٨) طالب وطالبة.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية طالب بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أعلنت انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

وتم انتهاء مسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية من الأشراف والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتي يبلغ عددها ٣٣ استراحة (رجال-سيدات) موزعين على مستوى الإدارات التعليمية، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، التطوير التكنولوجي، الإحصاء، عضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية.

وشكلت لجنه ثلاثية للمتابعة مُشكَّلة من مدير عام التعليم الفني وعدد اثنين من الخبراء بالتعليم الفني بالمديرية.

