الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يهدم منزلًا في الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم المنازل
الاحتلال يهدم المنازل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلًا في قرية الولجة غرب بيت لحم، وفقًا لـ"وفا".

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت منطقة عين جويزة في القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن غسان محمود الأطرش والذي تبلغ مساحته حوالي 120 مترًا مربعًا.

 

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد التضييق على المواطنين من خلال هدم منازلهم بحجج واهية لإجبارهم على ترك القرية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف أحمد صبيح، ويوسف إبراهيم صبيح بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية المحاذية لبلدة الخضر.

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