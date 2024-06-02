240 يومًا من العدوان: شهداء وجرحى في قصف على غزة ورفح

نال عدد من المواطنين الشهادة وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد في قصف بطائرات الاحتلال والمدفعية الاسرائيلية على مدينتي غزة ورفح، وفقًا لـ"وفا".

استهداف منزل

وقال مراسلو الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

غارات إسرائيلية

واستهدفت غارات إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع، حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة مواطنين وتدمير منازل عدة.

وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات

في غضون ذلك، أطلق الاحتلال قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة الى ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 مواطنا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.