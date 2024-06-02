الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ملابس من قطع غيار السيارات .. ليدي غاغا تفاجئ جمهورها بفستان صادم

النجمة ليدي غاغا
النجمة ليدي غاغا

بملابس مصنوعة من المعادن وقطع غيار السيارات أدهشت النجمة ليدي غاغا جمهورها بإطلالتها الغريبة التي ظهرت بها في لوس أنجليس، فهي معروفة بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل.

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 ليدي غاغا ظهرت بفستان أبيض وطويل وضيق، ثم ارتدت الجزء الأمامي من السيارة فوق الفستان، وذلك أثناء حضورها العرض العالمي الأول لفيلمها الموسيقي الجديد بعنوان «غاغا كروماتيكا»، في لوس أنجليس.

 ليدي غاغا بفستان أبيض


ونشرت مجموعة منشورات عبر حسابها على إنستغرام للإطلالة، معلقة: «على السجادة الحمراء أخبرتهم أن إطلالتي جزء من قطع غيار السيارة، قالوا أي نوع؟ وقلت إنني لا أعرف، أنا لست ميكانيكية».
والفستان من تصميم SELVA واستغرق تنفيذه يومين.

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