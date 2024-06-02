ملابس من قطع غيار السيارات .. ليدي غاغا تفاجئ جمهورها بفستان صادم

بملابس مصنوعة من المعادن وقطع غيار السيارات أدهشت النجمة ليدي غاغا جمهورها بإطلالتها الغريبة التي ظهرت بها في لوس أنجليس، فهي معروفة بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل.



ليدي غاغا ظهرت بفستان أبيض وطويل وضيق، ثم ارتدت الجزء الأمامي من السيارة فوق الفستان، وذلك أثناء حضورها العرض العالمي الأول لفيلمها الموسيقي الجديد بعنوان «غاغا كروماتيكا»، في لوس أنجليس.

ليدي غاغا بفستان أبيض



ونشرت مجموعة منشورات عبر حسابها على إنستغرام للإطلالة، معلقة: «على السجادة الحمراء أخبرتهم أن إطلالتي جزء من قطع غيار السيارة، قالوا أي نوع؟ وقلت إنني لا أعرف، أنا لست ميكانيكية».

والفستان من تصميم SELVA واستغرق تنفيذه يومين.