10 كيلو دقيق مدعم لكل فرد شهريًا .. التموين تقرر

أقرت وزارة التموين برئاسة الدكتور على المصيلحى ، صرف دقيق مدعم من المستودعات بموجب البطاقات التموينية.

وعممت الوزارة توجيهات لها إلى كل مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن قواعد منظومة صرف الخبز الجديدة وفقًا لقرار تحريك سعر الرغيف البلدي، وجاء في التوجيه الذي حمل رقم 18 بتاريخ 30 مايو 2024، القواعد المنظمة لصرف الدقيق من المستودعات بموجب البطاقة التموينية بتحديد حصة لكل فرد على البطاقة من الدقيق المدعم.



وأقرت وزارة التموين أنه يستمر توزيع وصرف دقيق المستودعات بذات الحصص المقررة 10 كيلو جرامات للفرد الواحد المدرج تموينيا بسعر 30 جنيهًا لحصة الفرد.



ويصرف تجار المستودعات دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطة عليه شهريا بسعر الطن 2800 للطن تسليم المطحن، ويقوم المستودع بصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيها للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات عن حصة الفرد.



التموين بدأت تطبيق قرارات المنظومة الجديدة أمس، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بنفس مواصفاته بوزن 90 جرامًا للرغيف وبيعه للمواطن بـ20 قرشًا.

فيما أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسب تصريحات صحفية ، أن صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد مقيد على بطاقة التموين شهريًا، يأتي بدلًا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، مشددة على أنه إجراء اختياري للمواطنين غير الراغبين في صرف حصة الخبز المدعم، بالاستفادة من الحصة التموينية لهم بكمية الدقيق المحدد 10 كيلوجرامات بـ30 جنيهًا.

فالفرد الواحد فى بطاقة التموين يمكن أن يختار ما بين صرف 150 رغيفًا على مدار الشهر بسعر 20 قرشا لكل رغيف أو صرف شيكارة 10 كيلو دقيق بسعر 30 جنيهًا مرة واحدة في الشهر.

وبطاقة التموين المدرج عليها فردان يمكنها صرف 300 رغيف طوال الشهر أو صرف شيكارة وزن 20 كيلو دقيق بسعر 60 جنيهًا.

بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد يمكن صرف 450 رغيفًا طوال الشهر أو صرف شيكارة وزن 30 كيلو دقيق بسعر 90 جنيهًا.

بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد يمكن صرف 600 رغيف طوال الشهر أو صرف شيكارة وزن 40 كيلو دقيق بسعر 120 جنيهًا. تجدر الإشارة إلى أن صرف الدقيق أو الخبز، يُعد إجراء من اختيار الأسرة صاحبة بطاقة التموين بداية كل شهر.