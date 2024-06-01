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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير التموين يكشف سبب تحريك سعر الخبز: إما الزيادة أو نقص الوزن

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

كشف  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب تطبيق التسعيرة الجديدة للخبز المعدم وتحريكه من 5 إلى 20 قرشا للرغيف.

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وقال خلال لقاءه مع برنامج "كلمة أحيرة" الذي يعرض على "أون إي" اليوم السبت: "كنا أمام خيارين إما تقليل حصة الفرد أو تحريك السعر وقررنا تحريك السعر بدلا من خفض الوزن حتى لا نؤثر على المواطن".

وأوضح أنه جرى تخصيص 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام الجديد، مشيرا إلى استهلاك 8.5 مليون طن قمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم وتصل قيمة الوفر بعد تحريك سعر الخبز 13.7 مليار جنيه.

حصة الفرد من الخبز ثابتة

وأشار إلى أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة وهى ٥ أرغفة فى اليوم بمعدل ١٥٠ رغيفا شهريا زنة ٩٠ جراما يستفيد منها ٧١ مليون فرد.

وتابع: “لا إضافة حالية للمواليد الجدد فقط فئات معينة تم اضافتها هلال الفترة الماضية منهم أبناء الشهداء والاسر الأولى بالرعاية  ومنهم الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفا أن عددهم وصل إلى نصف مليون طفل تقريبا”.

وأوضح: رغم  تحريك أسعار الخبز إلا أن الدعم زاد ولم يقل فكنا نبيع الرغيف بخمسة قروش وطن القمح كان ب400 جنيه والآن ندعمه والطن ب2000 جنيه فقد زادت المدخلات لرغيف الخبز".

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