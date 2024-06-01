ارتفاع أسعار الدواجن بالبورصة المحلية والأسواق.. بكام الفراخ البيضاء والبلدي ؟

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 ارتفاعا طفيفا بالبورصة المحلية والأسواق بقيمة بلغت 3.5 جنيه للكيلو الواحد.

وأعلنت بورصة الدواجن اليوم عن سعر الفراخ البيضاء قيمة 103 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم السبت

سعر الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، قيمة 124 جنيه، فيما تراوحت الأسعار بالمحلات والأسواق بين 125 و131 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الفراخ البيضاء

بلغت أسعار الفراخ البيضاء قيمة 103 جنيهات، حيث تراوحت الأسعار في المحال بين 104 جنيهات و109 جنيهات حسب التاجر.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

أسعار البانيه اليوم

تراوحت أسعار البانيه اليوم السبت 1 يونيو 2024، بين 205 وحتى 210 جنيهات للكيلو.

سعر البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض 132 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر البيض اليوم، بين 4.5 إلى 5 جنيهات (حسب البيضة).