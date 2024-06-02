الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

العملات
العملات

 أسعار صرف العملات .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الثانى من يونيو 2024.

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المتحف اليونانى يعرض العملات بشكل معاصر بالإسكندرية

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أسعار صرف العملات العربية خلال التعاملات المسائية


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملات.


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم:

 سعر الدولار
سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.05 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني
وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 60.00 جنيه للشراء و 60.18 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري
جاء سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 52.06 جنيه للشراء و 52.21 جنيه للبيع.

سعر100 ين ياباني
ووصل سعر100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 30.08 جنيه للشراء و 30.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.58 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي
سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 153.81 جنيه للشراء و 154.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.

 سعر اليوان الصينى 
سجل سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

 

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